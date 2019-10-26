Samsun'da yanan ev kullanılamaz hale geldi

26.10.2019 17:20

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Alpaslan Mahallesi'nde Erhan Özdemir'e ait apartmanın zemin katındaki evde iddiaya göre çakmakla oynayan çocuk koltuğu tutuşturdu.

Yangının kısa sürede büyümesi ve kontrol edilememesi üzerine, aile durumu itfaiye ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Ölen ya da yaralanın olmadığı yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA