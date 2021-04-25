Yalnız yaşadığı evde ölü bulunan hastane çalışanı için tören düzenlendi
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Yalnız yaşadığı evde ölü bulunan hastane çalışanı için tören düzenlendi

Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel

Samsun'un Havza ilçesinde, evinde ölü bulunan hastane çalışanı Ahmet Korkmaz için memur olarak görev yaptığı hastane önünde tören gerçekleştirildi.

Samsun'un Havza ilçesinde, evinde ölü bulunan hastane çalışanı Ahmet Korkmaz için memur olarak görev yaptığı hastane önünde tören gerçekleştirildi.

Havza Devlet Hastanesi Acil Girişi önünde düzenlenen törende, Korkmaz'ın öz geçmişi okundu.

Başhekim Mustafa Keçeci, törende yaptığı konuşmada, aldıkları acı haber ile Havza Devlet Hastanesi ailesi olarak yasa büründüklerini belirterek, merhuma rahmet, ailesine ise başsağlığı diledi.

Konuşmaların ardından Korkmaz için dua okundu.

Hastane önündeki törene, Korkmaz'ın ailesi ve yakınları ile Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan, siyasi partilerin ilçe başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile Korkmaz'ın mesai arkadaşları katıldı.

Korkmaz'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Sivrikese Mahallesi'ndeki kabristanda toprağa verildi.

Ahmet Korkmaz, dün sabah işe gitmeyince mesai arkadaşları tarafından yalnız yaşadığı dairesinde, ölü olarak bulunmuştu.

Yalnız yaşadığı evde ölü bulunan hastane çalışanı için tören düzenlendi
Yalnız yaşadığı evde ölü bulunan hastane çalışanı için tören düzenlendi
Yalnız yaşadığı evde ölü bulunan hastane çalışanı için tören düzenlendi
Yalnız yaşadığı evde ölü bulunan hastane çalışanı için tören düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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