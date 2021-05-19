Üstü açık otobüs ve "vosvos"larla 19 Mayıs konvoyu oluşturuldu
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Üstü açık otobüs ve "vosvos"larla 19 Mayıs konvoyu oluşturuldu

Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Güncel

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinde kutlamak zorunda kalan vatandaşlara bayram coşkusu yaşatmak amacıyla üstü açık otobüs ve "vosvos"larla konvoy oluşturuldu.

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinde kutlamak zorunda kalan vatandaşlara bayram coşkusu yaşatmak amacıyla üstü açık otobüs ve "vosvos"larla konvoy oluşturuldu.

Valilik öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte üstü açık otobüs ve "vosvos"ların bulunduğu konvoyla şehir turu atılarak kutlama yapıldı.

Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, otobüsten "Bir başkadır benim memleketim" şarkısı eşliğinde, balkonlara çıkan vatandaşları selamladı.

Evlerini ve balkonlarını Türk bayraklarıyla süsleyen vatandaşlar da konvoya alkışlarla destek verdi.

Konvoyda, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı yaptığı dönemde makam aracı olarak kullandığı 1934 model Lincoln marka otomobilin benzeri de yer aldı.

Renkli görüntülerin yaşandığı ve 2 saat süren etkinlik, Kurtuluş Yolu'nda sona erdi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Karaaslan, salgın şartlarına rağmen bayramı coşkuyla kutladıklarını belirtti.

19 Mayıs 1919'un 102. yılını gençlerle kutladıklarını ifade eden Karaaslan, şöyle konuştu:

"Aslında o günkü mücadele, bugün şartlar ve koşullar değişmiş olmasına rağmen hala Türkiye'nin verdiği bir mücadeledir. O günlerdeki zorlu şartların ardından Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ilk adımı atışının ardından o büyük başlangıcı gerçekleştirmesi ile Milli Mücadele başlamış oldu ve o kıvılcım bütün yurda ve Anadolu'ya yayıldı. Bugün de bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Cumhuriyet'in 100. yılına, 2023'e çok önemli hedefler koyduk. İnşallah bunları ülke olarak hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar badirelerden hep güçlenerek ve yükselerek çıktık. Bundan sonra da öyle olacağına inancımız çok yüksek."

Üstü açık otobüs ve 'vosvos'larla 19 Mayıs konvoyu oluşturuldu
Üstü açık otobüs ve 'vosvos'larla 19 Mayıs konvoyu oluşturuldu
Üstü açık otobüs ve 'vosvos'larla 19 Mayıs konvoyu oluşturuldu
Üstü açık otobüs ve 'vosvos'larla 19 Mayıs konvoyu oluşturuldu
Üstü açık otobüs ve 'vosvos'larla 19 Mayıs konvoyu oluşturuldu
Üstü açık otobüs ve 'vosvos'larla 19 Mayıs konvoyu oluşturuldu
Üstü açık otobüs ve 'vosvos'larla 19 Mayıs konvoyu oluşturuldu
Üstü açık otobüs ve 'vosvos'larla 19 Mayıs konvoyu oluşturuldu
Üstü açık otobüs ve 'vosvos'larla 19 Mayıs konvoyu oluşturuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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