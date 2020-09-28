Samsun'da uçuruma devrilen araçtaki iki kardeş yaralandı

Samsun'da uçuruma devrilen hafif ticari araçtaki iki kardeş yaralandı.

Samsun'da uçuruma devrilen hafif ticari araçtaki iki kardeş yaralandı.

Mehmet Beyaz'ın (64) kullandığı 55 AEG 671 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Ankara kara yolu Mahmutlu mevkisinde yaklaşık 30 metrelik uçuruma devrildi.

Kazada sürücü ile kardeşi Hüseyin Beyaz (61) yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi bölgeye giden sağlık personeli yaptı.

Sedyeye konulan iki kardeş, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri ile vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden çıkarılarak ambulansa alındı.

Mehmet Beyaz Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Hüseyin Beyaz ise Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek