Samsun'da traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
AA / İrfan Ağca - Haberler | Güncel
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 55 Pr 406 plakalı odun yüklü traktör, Kunduz yolu Sarıalan mevkisinde devrildi.
Kazada Yunus Çelik ile Satılmış Dursun yaralandı. Traktörün altından itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarılan yaralılar, ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.