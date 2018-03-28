Samsun'da Traktör Kazası: 1 Ölü
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Doyran Mahallesi Kuruçay mevkisinde 55 PA 105 plakalı traktörle tarlasını süren Saim Azgın (55), devrilen traktörün altında kaldı.
Çevredekilerin kazayı fark ederek haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Azgın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Saim Azgın'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Jandarma, hayatını kaybeden sürücünün yakınlarını sakinleştirmekte güçlük çekti.
Azgın'ın cenazesi, Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından otopsi için Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.