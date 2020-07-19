Samsun'da trafik kazası: 8 yaralı Samsun'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Samsun'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Samsun Sinop karayolu 68. kilometresi Dereköy mevkisinde saat 13.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erhan Arslan yönetimindeki 55 AZN 01 plaklı Citroen marka kapalı kasa kamyonet kavşakta Hava Dönmez idaresindeki 55 LS 290 plakalı Opel marka otomobil ile çarpıştı. Kazada, Şuranur Arslan (20), Selma Kara (46), Ömer Faruk Arslan (14), Elmas Saroğlu (38), Fatma Uzun (44), Havva Dönmez (41), Mustafa Ege Dönmez (11) ve Batural Dönmez (7) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi (OMÜ) ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA