Samsun'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Samsun'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

SAMSUN (İHA) – Samsun’da meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Samsun'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Terme ilçesi Ünye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kontrolden çıkan bir otomobil yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kullanılamaz hale gelen otomobilin içerisinde bulunan O. U., A. U., K. A., M. U. ve A. H. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - SAMSUN

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