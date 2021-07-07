Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
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Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Havza ilçesinin Karadağ mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Batuhan Sarıgül (32) idaresindeki 53 DA 057 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sağ tarafta bulunan bordür taşlarına çarpıp ters döndü. Kazada, araç sürücüsü Mehmet Batuhan Sarıgül ile Çağla Dede Sarıgül (28) yaralandı. Yaralılar, Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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