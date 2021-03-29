Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
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Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kamyon ile mezarlık duvarı arasında kalan şoför feci şekilde can verdi
Kamyon ile mezarlık duvarı arasında kalan şoför feci şekilde can verdi
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Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni Yeşilırmak'ta bulundu

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Çatalçam mevkisi Samsun-Sinop karayolu üzeninde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Can Balaman idaresindeki 55 ADL 25 plakalı otomobil ile Hüseyin Turan yönetimindeki 55 H 0129 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüsü Ahmet Can Balaban ile aynı araçta bulunan Fehim Sezer yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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