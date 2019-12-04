Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
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Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

04.12.2019 20:05 | Son Güncelleme: 04.12.2019 20:12
Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un ilçesi Samsun Ankara karayolu 35. kilometresi Hacılı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mazlum (28) idaresindeki 42 ACR 863 plakalı kamyonet, plakası alınamayan tırın sıkıştırması sonucu yoldan çıkarak su kanalında ters döndü. Kazada, araç sürücüsü Mazlum Erkenek ile Zennure Yıldız (26) yaralandı. Yaralılar, Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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