Samsun'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Samsun'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat M. (38) idaresindeki 55 SH 171 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüjdeki yaya üst geçidin ayağına çarptı. Kazada, Seyit Ahmet S.(27) ve Mehmet K.(28) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneyle kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.