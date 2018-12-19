Samsun'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bu akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tayfun Osman Y. idaresindeki 55 AEN 04 plakalı otomobil, yaya olarak yolu karşıya geçmek isteyen Erdoğan Ağırkan'a (58) çarptı. Kazada ağır yaralanan 2 çocuk babası Erdoğan Ağırkan 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağırkan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA