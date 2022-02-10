Samsun'da tıbbi aromatik bitkilerle ilgili çalıştay başladı

SAMSUN (AA) - Samsun Turizmciler Derneği tarafından hazırlanan Tıbbi Aromatik Bitkilerden Elde Edilen Katma Değerli Ürünler Çalıştayı başladı.

Samsun Turizmciler Derneği Başkanı Dilek Genç, Atakum ilçesinde bir otelde düzenlenen çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye ve AB arasında Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Programı (CSD-VI) kapsamında hazırladıkları Sağlıklı Yaşam için Doğaya Dönüş Projesi'nin önem taşıdığını söyledi.

Çalıştayın proje kapsamında hazırlandığına işaret eden Genç, Samsun'da tarımı ve kırsal turizmi geliştirmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, "Samsun kırsalında gastronomi ve tarım turizmi alanında çalışan girişimcilerin yeni bir girişimciliğe teşvik edilmesini önemsiyoruz. Bu kapsamda tıbbi aromatik bitkilerden elde edilen katma değerli ürünler büyük önem taşıyor. Bu kapsamda Sağlıklı Yaşam için Doğaya Dönüş Projesi'ni hayata geçirdik." dedi.

Genç, hazırladıkları projenin 15 ay süreceğine ve 163 bin avroluk bütçesi bulunduğuna işaret ederek, projede 40 kadın girişimci, 20 girişimci adayı ve 10 proje paydaş kurumunun yer alacağını ifade etti.

Proje kapsamında tıbbı aromatik bitkilerin envanterinin hazırlanacağını ve kadınlara bu alanda eğitimler verileceğini anlatan Genç, şunları kaydetti:

"Gastronomi ve tarım turizmi alanında çalışan girişimcilerin güçlendirilmesini ve yeni girişimciliklere teşvik edilmesini arzuluyoruz. Projeyi, Ondokuzmayıs Yerel Eylem Grubu ve İspanya'da bulunan Nexes İnterculturals ile birlikte yürütüyoruz. 15 ay süresince güvenli gıda üretimi alanında 40, fitoterapi alanında 20 girişimci kadına nitelikli eğitimler vereceğiz. Bölgesel lezzetler, tamamlayıcı tıbbi ürünler ve kadın el sanatları ürünleri konusunda toplumsal farkındalık oluşturulmasına katkı sağlayacağız. Ayrıca yerel ürünler için dijital pazar oluşturmasına katkı sunacağız. Girişimcilerimize, doğru bitkinin doğru zamanda toplanması, kurutma ve saklanma şartlarının uygunluğu eğitimleri vereceğiz."

???????Çalıştayda, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, bölgede yetiştirilen tıbbı aromatik bitkiler, bu bitkilerden yapılacak gıda ve sağlık ürünleri ele alındı.