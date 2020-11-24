Tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangında bir işçi dumandan etkilendi
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Tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangında bir işçi dumandan etkilendi

24.11.2020 12:59 | Son Güncelleme: 24.11.2020 13:41

Samsun'un Bafra ilçesi bir tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangında dumandan etkilenen işçi hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesi bir tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangında dumandan etkilenen işçi hastaneye kaldırıldı.

Alparslan Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasının depo bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye tarafından söndürülen yangında, fabrikada çalışan işçilerden Ayşe H. (40) dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu arada, fabrikada mesaiye bir günlük ara verildi.

Tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangında bir işçi dumandan etkilendi
Tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangında bir işçi dumandan etkilendi
Tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangında bir işçi dumandan etkilendi
Tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangında bir işçi dumandan etkilendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Sahinol

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