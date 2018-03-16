Samsun'da Taş Ocağında Göçük: 1 Ölü-Hd

Samsun'da taş ocağında göçük: 1 ölü

SAMSUN'da taş ocağında meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti.

Olay, Atakum ilçesi Sarıışık Mahallesi Kulacadağ mevkiinde meydana geldi. Özel bir şirkete ait taş ocağında iddiaya göre iş makinelerinin kamyona hafriyat yüklediği sırada göçük meydana geldi. Taş yığınları, iş makinesini ve kamyonu önüne katarak sürükledi. Olayda, iş makinesi operatörü yara almazken, kamyon sürücü Hüseyin Zoroğlu hayatını kaybetti.

Bölgeye ihbar üzerine sağlık ekipleri, AFAD ve jandarma sevk edildi. AFAD ekipleri göçük altında kalan kamyon sürücüsü Hüseyin Zoroğlu'nun cansız bedenini çıkardı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'KAMYON ŞÖFÖRÜ PANİK YAPTI VE ATLADI'

Samsun'da taş ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden kamyon sürücüsü Hüseyin Zoroğlu'nun cesedi ekiplerin 4 saatlik çalışması sonrası çıkarıldı. Göçükte son anda kurtulan iş makinesi operatörü Oğuzhan Şahin, "Arkadaşla konuşuyordum. O ara döndüm bir baktım taş yığınları üstümüze doğru geliyor. Bağırdım, kamyon şoförünü görmedim. Toprak kaydı ve üstümüze doğru dalga şeklinde geldi. Kamyon şoförü panik yaptı ve aşağı atladı. Ben makinede bekledim" dedi.

Hüseyin Zoroğlu'nun cesedi, 4 saatlik çalışmayla toprağın altından çıkarılarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.