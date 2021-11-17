Samsun'da silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da kavgada silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi de yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesindeki bir emlakçı dükkanı önünde gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında eski bir husumetten dolayı çıkan kavgada silahlı saldırıya uğrayan ve sağ koltuk altından yaralanan Mustafa Uzun (43) olay yerinde hayatını kaybetti. Öte yandan kurşunlara hedef olan Emrah B. (34) sol karın bölgesinin iki yerinden, Murat Z. (32) ise sol kolunun dirseğinden ve sol ayağının bileğinden yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Emrah B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili Soner K.(22) polis tarafından gözaltına alındı. Soner K., aralarında husumet bulunan şahısların kendisini telefonla arayarak tehdit edip olay yerine çağırdıklarını, olay yerinde gidince kendilerine saldırdıklarını ve kendisini savunmak amacıyla tüfekle ateş açtığını, arkadaşı Murat Z.'yi de kazara vurduğunu söyledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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