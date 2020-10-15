Samsun'da silahlı kavgada restoran sahibi yaralandı
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Samsun'da silahlı kavgada restoran sahibi yaralandı

15.10.2020 11:36 | Son Güncelleme: 15.10.2020 11:40
Samsun'da silahlı kavgada restoran sahibi yaralandı

SAMSUN'da meydana gelen silahlı kavgada, restoran sahibi yaralandı.

SAMSUN'da meydana gelen silahlı kavgada, restoran sahibi yaralandı. Polis, kaçan 6 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, gece saatlerinde İlkadım ilçesinde bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, işletmeci Mustafa O., ile husumetli oldukları A.B, Y.Y., S.S., İ.Ş.M., A.D. ve kimliği tespit edilemeyen bir kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan arbedede işletmeci Mustafa O., bacak ve kalçasına mermi isabet etmesi sonucu yaralandı. Saldırganlar restorandan kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan Mustafa O., Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mustafa O.'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Samsun'da silahlı kavgada restoran sahibi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN

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