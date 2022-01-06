Samsun'da sıcaklık havayı gören vatandaşlar sahile akın etti - Haberler
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Samsun'da sıcaklık havayı gören vatandaşlar sahile akın etti

İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka - Haberler | Güncel

Samsun'da sıcaklık havayı gören vatandaşlar sahile akın etti Samsun'da kış ortasında hava sıcaklığının 20 dereceyi görmesini fırsat bilen vatandaşlar sahillere hareket kattı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da sıcaklık havayı gören vatandaşlar sahile akın etti

SAMSUN - Samsun'da kış ortasında hava sıcaklığının 20 dereceyi görmesini fırsat bilen vatandaşlar sahillere hareket kattı.

Samsunlu vatandaşlar soğuk ve yağmurlu geçen günlerin ardında güneşli bir sabaha uyandı. Güneşli havanın etkili olmasıyla şehirde termometreler yer yer 20 derecenin üstüne çıktı. Kış ortasında gelen bahar, vatandaşlarca da fırsat olarak görüldü.

Güneşli havanın tadını çıkarmak isteyenler sahil ve yeşil alanları doldurdu. Atakum ilçesi sahilinde aileler çocuklarını parklara getirerek sevindirdi. Eline kamp sandalyesini alan denize nazır sohbet etmenin yolunu tuttu. İskele ve sahil kenarlarında yaz hasretini giderenlerin görüntüleri yansıdı.

Ahmet Bulut, "Şu an için havalar gayet güzel gidiyor. Kayseri'de buna 'pastırma sıcakları' derler. Çocukları dışarı çıkardık mevsime göre çok iyi. İnşallah böyle gider" dedi.

Samsun'da sıcaklık havayı gören vatandaşlar sahile akın etti

Samsun'da sıcaklık havayı gören vatandaşlar sahile akın etti

Samsun'da sıcaklık havayı gören vatandaşlar sahile akın etti

İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka - Son Dakika Haberleri

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