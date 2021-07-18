Samsun'da serinlemek için denize giren genç kız boğuldu
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Samsun'da serinlemek için denize giren genç kız boğuldu

Samsun'da serinlemek için denize giren genç kız boğuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da serinlemek için denize giren 20 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kız hayatını kaybederken, annesinin feryatları yürekleri dağladı.

Samsun'da serinlemek için denize giren 20 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kız hayatını kaybederken, annesinin feryatları yürekleri dağladı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Dikbıyık Yalı Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Ayvacık ilçesinde ikamet eden İstanbul'da bir üniversitenin psikoloji bölümü 2. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki İlayda Koç arkadaşları ile birlikte yüzmek için denize gitti. Genç kız yüzerken Karadeniz'in sularında kayboldu. Olay 112 ekiplerine haber verilerek yardım istedi. Olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler ve ambulans sevk edildi. Ekipler olay yerinde vardığında İlayda Koç vatandaşlar tarafından denizden çıkartılarak ambulansla Samsun'daki özel bir hastaneye sevk edildi. İlayda Koç hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kızlarını ölüm haberini alan Koç ailesi hastaneye koştu. İlayda Koç'un annesinin feryatları yürekleri dağladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun'da serinlemek için denize giren genç kız boğuldu
Samsun'da serinlemek için denize giren genç kız boğuldu
Samsun'da serinlemek için denize giren genç kız boğuldu
Samsun'da serinlemek için denize giren genç kız boğuldu
Samsun'da serinlemek için denize giren genç kız boğuldu
Samsun'da serinlemek için denize giren genç kız boğuldu
Samsun'da serinlemek için denize giren genç kız boğuldu
Samsun'da serinlemek için denize giren genç kız boğuldu
Samsun'da serinlemek için denize giren genç kız boğuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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