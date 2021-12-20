Samsun'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
AA / İrfan Ağca - Haberler | Güncel
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Vezirköprü'den Havza yönüne giden Gazi Öztürk (27) idaresindeki 60 HN 956 plakalı otomobil, Köprübaşı mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile Ayşe Öztürk (56) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / İrfan Ağca - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet