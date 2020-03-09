Samsun'da sağlık çalışanının darbedilmesine tepki
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Halit Çelik, Samsun, Bafra, Güncel

Samsun'da sağlık çalışanının darbedilmesine tepki

Samsun'da, Bafra Devlet Hastanesinde, bir sağlık çalışanının hasta yakını tarafından darbedilmesine tepki gösterildi.

09.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:46
Samsun'da sağlık çalışanının darbedilmesine tepki

Samsun'da, Bafra Devlet Hastanesinde, bir sağlık çalışanının hasta yakını tarafından darbedilmesine tepki gösterildi.

Hastane binası önünde toplanan sağlık çalışanları, hastane personeli Halit Çelik'in, dün bir hasta yakını tarafından darbedildiğini, durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakım servisinde tedavi gördüğünü belirtti.

Türk Sağlık-Sen Samsun İl Başkanı Erdoğan Çakmak, burada yaptığı basın açıklamasında, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son bulmasını istediklerini söyledi.

Sağlık çalışanlarının, can güvenliklerinden yoksun bir şekilde hizmet ürettiklerini ifade eden Çakmak, "Sağlık çalışanlarının hayatı her dakika tehlike altındadır. Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanların, sağlık kurumlarında ortalığı birbirine katanların, bu işin sonunun tutuklu yargılanmak olduğunun idrakine varmaları sağlanmalıdır. Devletin ceza sistemi ve uygulayıcıları bunu hissettirmelidir." dedi.

Kişinin, sağlık çalışanına şiddet uyguladığında belli bir süre ücretsiz sağlık hizmetinden faydalanamayacağını bilmesi gerektiğini ifade eden Çakmak, "Şiddetin, kendisine bir fatura çıkaracağını bilmelidir. Türk Sağlık-Sen olarak sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetin en aza indirilmesi için yapılması gereken acil tedbirlerin ve ağır yaptırımların süratle hayata geçmesini istiyoruz." diye konuştu.

Öte yandan, Çelik'i darbeden A.B. adlı hasta yakınının gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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Manşet

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