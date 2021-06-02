Samsun'da sağanak; yollar göle döndü, araçlar sürüklendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da sağanak; yollar göle döndü, araçlar sürüklendi

Samsun'da sağanak; yollar göle döndü, araçlar sürüklendi
Demirören Haber Ajansı / Hakan Akgün - Haberler | Güncel

SAMSUN'da kısa süreli etkili olan sağanak sonrasında yollar göle döndü, park halindeki bazı araçlar da sürüklendi.

SAMSUN'da kısa süreli etkili olan sağanak sonrasında yollar göle döndü, park halindeki bazı araçlar da sürüklendi. 

Kentte sabah saatlerinde başlayan ve kısa sürede şiddetlenen yağmur, yaşamı olumsuz etkiledi. Etkili sağanak nedeniyle kent merkezinde bazı cadde ve sokaklar göle dönerken, park hakindeki bazı araçlar da sürüklendi. Yolda kalan bazı araçlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılırken, belediye ekipleri ise cadde ve sokaklarda tıkanan rögarları açmak için çalışma gerçekleştirdi.


Samsun'da sağanak; yollar göle döndü, araçlar sürüklendi
Samsun'da sağanak; yollar göle döndü, araçlar sürüklendi
Samsun'da sağanak; yollar göle döndü, araçlar sürüklendi
Samsun'da sağanak; yollar göle döndü, araçlar sürüklendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan Akgün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Süleyman Soylu Adnan Menderes İbrahim Aydemir
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Enes Ünal Abdullah Avcı Roland Garros Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Samsun'da sağanak; yollar göle döndü, araçlar sürüklendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 16:35:27. #1.14#

title