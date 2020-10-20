Samsun'da sağanak yağış şemsiye satışlarını arttırdı
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Samsun'da sağanak yağış şemsiye satışlarını arttırdı

20.10.2020 16:37 | Son Güncelleme: 20.10.2020 17:05

- Samsun'da sağanak yağış şemsiye satışlarını arttırdı Yağmur, şemsiyecilerin işine yaradı Samsun'da yağan yağmurla birlikte şemsiye satışları da arttı.

- Samsun'da sağanak yağış şemsiye satışlarını arttırdı

Yağmur, şemsiyecilerin işine yaradı

SAMSUN - Samsun'da yağan yağmurla birlikte şemsiye satışları da arttı.

Samsun'da dün gece saatlerinde başlayan yağmur aralıklar ile devam ederken, yağmurun yağması şemsiyecilerin işine yaradı. Kente yağmurun etkili olması nedeniyle şemsiye satışlarında patlama yaşanırken şemsiyeler 20 ile 200 TL arasında değişen fiyatlar ile satılıyor. Dışarıda hazırlıksız çıkan vatandaşlar, ıslanmamak için şemsiyelere rağbet gösteriyor. Şemsiye satışının yoğun olarak gerçekleştiği İlkadım ilçesi Mecidiye Caddesi'nde yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar genellikle ucuz şemsiyelere rağbet gösteriyor.

Mecidiye Caddesi'nde şemsiye satıcısı olan Dursun Ali Akar, "Allah'ın rahmeti her yerde olduğu gibi yağışlarda da bereketini gösteriyor. Yağmurun yağmasını zaman zaman dört gözle beklediğimiz oluyor. Şu anda yağmurdan dolayı şemsiye satışları iyi durumda. İnsanlar fiyatları duyunca biraz tepki gösteriyor. Geçmiş dönemde 5 lira olan şemsiye şimdi 25 TL. Hala vatandaşlar eski fiyatları arıyor ama hiçbir şey yerinde durmuyor" dedi.

(FAU-SLH-Y)

Samsun'da sağanak yağış şemsiye satışlarını arttırdı
Samsun'da sağanak yağış şemsiye satışlarını arttırdı
Samsun'da sağanak yağış şemsiye satışlarını arttırdı
Samsun'da sağanak yağış şemsiye satışlarını arttırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL

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