Samsun'da parkta silahlı saldırı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Samsun'da parkta silahlı saldırı: 1 yaralı

16.10.2020 19:19 | Son Güncelleme: 16.10.2020 19:55

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişi parkta uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişi parkta uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Olay, Anıtpark'ta saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Uğur G. tabanca ile yapılan silahlı saldırı sonucu 3 yerinden vuruldu. Saldırganlar olay sonrası yaya olarak kaçtı. Silah sesinin duyan vatandaşlar polise haber verdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Uğur G. 112 acil sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polisin ilk incelemesinde saldırganların 20-25 yaşlarında olduğu ve yaralının şahısları tanımadığı tespit edildi. Yaralı Uğur G.'nin ise bir otoparkta çalıştığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

Samsun'da parkta silahlı saldırı: 1 yaralı
Samsun'da parkta silahlı saldırı: 1 yaralı
Samsun'da parkta silahlı saldırı: 1 yaralı
Samsun'da parkta silahlı saldırı: 1 yaralı
Samsun'da parkta silahlı saldırı: 1 yaralı
Samsun'da parkta silahlı saldırı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN UYSAL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Bülent Turan Sergey Lavrov Abdülhamit Gül Süleyman Soylu
Magazin Özgü Namal Hazal Kaya Ercan Kesal Yasmin Erbil
Spor Metin Oktay Eddie Newton Sergen Yalçın Mahmut Tekdemir Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Türk Ekim S 400 Şiddet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun'da parkta silahlı saldırı: 1 yaralı - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.10.2020 19:55:44. #1.15#
title