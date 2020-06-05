Samsun'da parke taş makinesine sıkışan belediye çalışanı öldü Samsun'un Atakum ilçesinde parke taş makinesine sıkışan belediye çalışanı, hayatını kaybetti.

Samsun'un Atakum ilçesinde parke taş makinesine sıkışan belediye çalışanı, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Taflan Cami Mahallesi'nde Atakum Belediyesine ait Kilitli Taş Parke Tesisi'nde üretim operatörü olarak çalışan İlhan Kılıç (43), temizlemek için makinenin içine girdi.

Makinenin çalışması üzerine içeride sıkışan Kılıç, mesai arkadaşlarının yardımıyla çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Kılıç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmasının ardından cumhuriyet savcılığınca soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA