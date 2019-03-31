Samsun'da Oy Kullanma Dönüşü Kaza: 7 Yaralı

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde oy kullanmaktan dönen bir ailenin içinde bulunduğu otomobil, hafif ticari araca çarptı. Kazada 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Çarşamba- Salıpazarı yolunda meydana geldi. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için ilçede oy kullanmaktan dönen Taner Çakır'ın (26) kullandığı 28 NA 743 plakalı otomobil, Yamanlı sapağında iddiaya göre aniden yola çıkan İbrahim Özdere (62) idaresindeki 55 RL 884 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada otomobilde bulunan Taner Çakır, Meliha Çakır (48), Görkem Çakır (5), Öznur Çakır (19), Hülya Çakır (28) ve Ergün Çakır (46) ile şarampole düşen hafif ticari aracın sürücüsü İbrahim Özdere yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Samsun

Kaynak: DHA