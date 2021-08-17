Samsun'da otomobil yoldan çıktı: 1 yaralı
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Samsun'da otomobil yoldan çıktı: 1 yaralı

Samsun'da otomobil yoldan çıktı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da otomobilin yoldan çıktığı kazada 1 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobilin yoldan çıktığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolunun 55. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan K. idaresindeki 55 BB 119 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak su kanılandan karşıya geçti. Kazada yaralanan otomobilde bulunan Şaziye A. 112 ekipleri tarafından ambulansla Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun'da otomobil yoldan çıktı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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