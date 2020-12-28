Samsun'da otomobil takla attı: 2 yaralı
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Samsun'da otomobil takla attı: 2 yaralı

28.12.2020 12:09 | Son Güncelleme: 28.12.2020 12:14
Samsun'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Samsun'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Can Tel (23) idaresindeki 55 AAV 557 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla atarak ters döndü. Kazada, araç sürücüsü Yusuf Can Tel ile birlikte Onur Naci Kaya (23) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi atına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun'da otomobil takla attı: 2 yaralı
Samsun'da otomobil takla attı: 2 yaralı
Samsun'da otomobil takla attı: 2 yaralı
Samsun'da otomobil takla attı: 2 yaralı
Samsun'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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