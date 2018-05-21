Samsun'da Otomobil Motosiklete Çarptı: 1 Ölü

Samsun'da otomobilin motosiklet ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'um Çarşamba ilçesi Acıklı mevkisi Samsun-Ordu karayolu 47. kilometresinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal Öztürk (68) idaresindeki 34 SD 4886 plakalı otomobil, Musa Şimşek idaresindeki 55 RF 324 plakalı motosiklete çarptı. Orta refüje fırlayan motosiklet sürücüsü Musa Şimşek olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN