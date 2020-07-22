Samsun'da otomobil istinat duvarına çarptı: 3 yaralı Samsun'da otomobil istinat duvarına çarptı: 3 yaralı Samsun'da otomobilin yoldan çıkarak su kanalına düşüp istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobil istinat duvarına çarptı: 3 yaralı

SAMSUN - Samsun'da otomobilin yoldan çıkarak su kanalına düşüp istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolunun 32. kilometresi Tekeli mevkisinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye, Necmiye Aslan idaresindeki 55 ADJ 020 plakalı Tata marka otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak yağmur suyu kanalına düştü. Yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra istinat duvarına çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Necmiye Arslan ile çocukları Engin Aslan ve Çiğdem Emine Aslan yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Kavak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA