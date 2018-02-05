Samsun'da Otomobil ile Traktör Çarpıştı: 3 Yaralı
Samsun'un Havza ilçesinde otomobilin traktörle çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Samsun'un Havza ilçesinde otomobilin traktörle çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Onur Ertan idaresindeki 55 HZ 635 plakalı otomobil, Havza-Ladik kara yolu Hamamayağı mevkisinde, Mehmet Başaran'ın (49) kullandığı 55 H 2186 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki Fatma (24) ve Bener Ertan (5) yaralandı.
Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Fatma ve Bener Ertan, buradaki müdahalenin ardından Samsun'a sevk edildi.