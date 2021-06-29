Samsun'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
Samsun'un Havza ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Samsun'un Havza ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Ziya Kaya (44) idaresindeki 05 AK 644 otomobil, Ankara-Samsun kara yolu Havza bağlantı yolu İnönü Mahallesi mevkisinde karşı yönden gelen Osman Beşli'nin kullandığı 34 GG 1210 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ile otomobildeki Yahya Kaya (15), 112 Acil Servis ekiplerince Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu