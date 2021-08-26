Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı

Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Dikbıyık Irmaksırtı mevkiinde Samsun-Ordu karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrullah K. idaresindeki 59 ADC 623 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarparak savruldu. Kazada araç sürücüsü Emrullah K. (25) ile araçta bulunan Aysima K. (13) ve Gül O. (25) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı
Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

22 yaşındaki genç feci kazada hayatını kaybetti
22 yaşındaki genç feci kazada hayatını kaybetti
Tartışma sonrası gözü dönen kadın, otomobilini sevgilisinin üzerine sürdü
Tartışma sonrası gözü dönen kadın, otomobilini sevgilisinin üzerine sürdü
Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk, can havliyle kaçarken otomobilin altında kaldı
Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk, can havliyle kaçarken otomobilin altında kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hamid Karzai Mansur Yavaş Mustafa Şentop Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Cimilli İbo Demet Akalın Kaan Yıldırım Seren Serengil
Spor Muslera Arda Turan Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 13:21:36. #1.16#

title