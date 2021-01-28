Samsun'da orman ve sazlıkta çıkan yangınlar söndürülmeye çalışılıyor
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Samsun'da orman ve sazlıkta çıkan yangınlar söndürülmeye çalışılıyor

28.01.2021 00:03 | Son Güncelleme: 28.01.2021 00:06
Samsun'da orman ve sazlıkta çıkan yangınlar söndürülmeye çalışılıyor

Samsun'un Çarşamba ve Terme ilçelerinde ormanlık ve sazlık alanda çıkan yangınlara müdahale ediliyor.

Samsun'un Çarşamba ve Terme ilçelerinde ormanlık ve sazlık alanda çıkan yangınlara müdahale ediliyor.

Çarşamba ilçesinin Demiraslan ve Esençay mahallelerinde, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

İhbar üzerine itfaiye, jandarma ve orman ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, şiddetli rüzgarın sürdüğü bölgede yangına müdahale ediyor.

Terme ilçesi Yalı Mahallesi'nde de sazlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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