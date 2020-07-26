Samsun'da motosiklet kazası: 2 yaralı
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Samsun'da motosiklet kazası: 2 yaralı

Samsun'da motosikletin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'da motosiklet kazası: 2 yaralı
26.07.2020 17:44 | Son Güncelleme: 26.07.2020 17:56

Samsun'da motosikletin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Samsun'un Terme ilçesi Bazlamaç Mahallesi'nde motosikletiyle seyir etmekte olan H.Ç., 2 şeritli yolda yanından geçen aracın kendisini savurmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarına yuvarlandı. Takla attıktan sonra durabilen motosikletteki sürücü H.Ç. ve İ.Ç. olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan kontrollerin ardından Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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