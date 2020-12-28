Minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
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Minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

28.12.2020 12:47 | Son Güncelleme: 28.12.2020 12:58

Samsun'un Çarşamba ilçesinde minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çarşamba yönüne giden Faruk Tosun'un (28) kullandığı 55 BD 201 plakalı otomobille Ali Özkıvanç (51) idaresindeki 06 BZL 355 plakalı minibüs, Çarşamba-Ayvacık kara yolu Kumköy mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen otomobil aydınlatma direğine çarptı.

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Tosun, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarıldı.

112 Acil Servis ekibince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan otomobil sürücüsü, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazanın Tosun'un sağ şeritten yolun solundaki akaryakıt istasyonuna girmek için manevra yaptığı sırada meydana geldiği öne sürüldü.

Güvenlik kamerası kayıtlarında kaza anı yer alıyor.

Minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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