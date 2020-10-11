Samsun'da minibüs direğe çarptı : 1 yaralı
11.10.2020 08:28 | Son Güncelleme: 11.10.2020 08:32
Samsun'da minibüsün aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Samsun'da minibüsün aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Bafra ilçesinin Alparslan Mahallesi'nde saat 05.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ö. idaresindeki 55 C 5328 plakalı minibüs direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralan minibüs sürücüsü D.Ö., 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı