Samsun'da minibüs direğe çarptı : 1 yaralı
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Samsun'da minibüs direğe çarptı : 1 yaralı

11.10.2020 08:28 | Son Güncelleme: 11.10.2020 08:32
Samsun'da minibüs direğe çarptı : 1 yaralı

Samsun'da minibüsün aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da minibüsün aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bafra ilçesinin Alparslan Mahallesi'nde saat 05.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ö. idaresindeki 55 C 5328 plakalı minibüs direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralan minibüs sürücüsü D.Ö., 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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