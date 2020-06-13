Samsun'da minibüs devrildi: 2 yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
13.06.2020 10:13 | Son Güncelleme: 13.06.2020 10:48
Samsun'un Çarşamba ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Ordu'ya giden Zafer Güney idaresindeki 34 CKF 011 plakalı minibüs, Eğercili Mahallesi mevkisinde yol kenarında park halinde bulunan Hüseyin Çakır'a ait 19 BB 705 plakalı otomobile çarpıp devrildikten sonra ağaca çarparak durabildi.
Kazada minibüs sürücüsü ile araçta bulunan Oğuzhan Güney yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA