Samsun'da kuvvetli rüzgar nedeniyle iki inşaatın çatısı uçtu
Haberler » Güncel » Samsun'da kuvvetli rüzgar nedeniyle iki inşaatın çatısı uçtu - Haber

Samsun'da kuvvetli rüzgar nedeniyle iki inşaatın çatısı uçtu

Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar hasara neden oldu.

24.12.2019 12:56 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:58
Samsun'da kuvvetli rüzgar nedeniyle iki inşaatın çatısı uçtu

'un ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar hasara neden oldu.

İlçede gece saatlerinden bu yana etkili olan rüzgar nedeniyle Mahallesi'nde inşaat halindeki iki binanın çatısı uçtu. Çatılardan kopan parçaların elektrik nakil hatlarına zarar vermesi nedeniyle bölgede elektrik kesildi.

Park halinde bulunan bir otomobilde de kopan parçaların çarpması nedeniyle hasar oluştu.

Ekipler, elektrik nakil hatlarının onarımı amacıyla çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Samsun'da kuvvetli rüzgar nedeniyle iki inşaatın çatısı uçtu
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler