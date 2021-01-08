Samsun'da koronavirüs tedavisi gören doktor, hayatını kaybetti
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Samsun'da koronavirüs tedavisi gören doktor, hayatını kaybetti

08.01.2021 09:53 | Son Güncelleme: 08.01.2021 09:57
Samsun'da koronavirüs tedavisi gören doktor, hayatını kaybetti

SAMSUN'da özel bir hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapan Dr. Necati Emirhan (36), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

SAMSUN'da özel bir hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapan Dr. Necati Emirhan (36), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bafra ilçesinde özel bir hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapan Dr. Necati Emirhan bir süre önce koronavirüse yakalandı. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Hastanesi'nde 20 gündür tedavi gören Dr. Emirhan, dün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Emirhan, bugün son yolculuğuna uğurlanacak.Samsun Valisi Zülkif Dağlı sosyal medya üzerinden Dr. Necati Emirhan için başsağlığı mesajı paylaştı. Vali Dağlı, "Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar dilerim. Sağlık camiamızın başı sağ olsun" mesajı paylaştı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan AYDEMİR

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