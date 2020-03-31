Samsun'da koronavirüs ile mücadele çalışmaları Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulundu.

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulundu.

Şenay, ilçedeki resmi ve özel kurumların Kovid-19'a karşı önemli tedbirler aldığını söyledi.

Bu konuda vatandaşların alacağı önlemlerin de hayati önem taşıdığına işaret eden Şenay, "Biz sizin için görevdeyiz. Siz de bizim ve kendi sağlığınız için evde kalın. Koronavirüs salgınına karşı devletimizin verdiği mücadelede hepimize görev düşüyor. Kavaklı hemşehrilerimin eksiksiz şekilde önlemlere riayet etmesini istirham ediyorum. Bu mücadelenin en az kayıpla ve en kısa zamanda bitirilebilmesi için sizlerin anlayışına, yardımına ve sabrına ihtiyacımız var." dedi.

Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü koronavirüs tedbirlerini artırdı

Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişlerinde kontrol noktası oluşturarak ateş ölçerli denetim yaptı.

İlçenin giriş ve çıkışlarına kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, 65 yaş üstü vatandaşlar ve toplu taşıma araçlarının koltuk düzeniyle ilgili uygulama gerçekleştirdi.

Özel araçları ve toplu taşıma araçlarını tek tek durduran ekipler, vatandaşların ateşini ölçerek kimlik kontrolü yaptı.

Ekipler, yolcu taşıma düzenine uymayan yolcu minibüslerinin sürücülerine ise cezai işlem uyguladı.

Havza'da koronavirüs tedbirleri

Havza Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri tarafından yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ilçedeki süt ve süt ürünleri pazarı ile sebze pazarı girişlerinde 4 el dezenfektan noktası oluşturuldu.

Zabıta ekiplerince de pazar yerlerinde denetim yapılarak, tezgah aralarının mesafeleri kontrol edilerek bilgilendirme yapıldı.

Pazar esnafına vatandaşların sebzeleri seçmemeleri konusunda hassasiyet göstermeleri konusunda uyarıda bulunan ekipler, hazırlanan uyarıcı tabelaları esnafa vererek tezgahların görünen yerlerine koymalarını istedi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, vatandaşlardan mecbur olmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi.

Kaynak: AA