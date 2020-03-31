Samsun'da koronavirüs ile mücadele çalışmaları
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Samsun'da koronavirüs ile mücadele çalışmaları - Haberler
İbrahim Engin, Koronavirüs, Kavak, Güncel

Samsun'da koronavirüs ile mücadele çalışmaları

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulundu.

31.03.2020 16:42 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:02
Samsun'da koronavirüs ile mücadele çalışmaları

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulundu.

Şenay, ilçedeki resmi ve özel kurumların Kovid-19'a karşı önemli tedbirler aldığını söyledi.

Bu konuda vatandaşların alacağı önlemlerin de hayati önem taşıdığına işaret eden Şenay, "Biz sizin için görevdeyiz. Siz de bizim ve kendi sağlığınız için evde kalın. Koronavirüs salgınına karşı devletimizin verdiği mücadelede hepimize görev düşüyor. Kavaklı hemşehrilerimin eksiksiz şekilde önlemlere riayet etmesini istirham ediyorum. Bu mücadelenin en az kayıpla ve en kısa zamanda bitirilebilmesi için sizlerin anlayışına, yardımına ve sabrına ihtiyacımız var." dedi.

Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü koronavirüs tedbirlerini artırdı

Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişlerinde kontrol noktası oluşturarak ateş ölçerli denetim yaptı.

İlçenin giriş ve çıkışlarına kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, 65 yaş üstü vatandaşlar ve toplu taşıma araçlarının koltuk düzeniyle ilgili uygulama gerçekleştirdi.

Özel araçları ve toplu taşıma araçlarını tek tek durduran ekipler, vatandaşların ateşini ölçerek kimlik kontrolü yaptı.

Ekipler, yolcu taşıma düzenine uymayan yolcu minibüslerinin sürücülerine ise cezai işlem uyguladı.

Havza'da koronavirüs tedbirleri

Havza Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri tarafından yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ilçedeki süt ve süt ürünleri pazarı ile sebze pazarı girişlerinde 4 el dezenfektan noktası oluşturuldu.

Zabıta ekiplerince de pazar yerlerinde denetim yapılarak, tezgah aralarının mesafeleri kontrol edilerek bilgilendirme yapıldı.

Pazar esnafına vatandaşların sebzeleri seçmemeleri konusunda hassasiyet göstermeleri konusunda uyarıda bulunan ekipler, hazırlanan uyarıcı tabelaları esnafa vererek tezgahların görünen yerlerine koymalarını istedi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, vatandaşlardan mecbur olmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi'nden OHAL tartışmalarına yanıt: Travmaya sebep olmamalıyız Haberler
Bilim Kurulu Üyesi'nden OHAL tartışmalarına yanıt: Travmaya sebep olmamalıyız
Trabzon'da 3 mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Haberler
Trabzon'da 3 mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
İngiltere'de korona tablosu endişe verici! Ölü ve vaka sayısı artıyor Haberler
İngiltere'de korona tablosu endişe verici! Ölü ve vaka sayısı artıyor
Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü Haberler
Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü
Salgında en çok görülen malzemenin özelliği: Hastalığı bulaştırmıyor Haberler
Salgında en çok görülen malzemenin özelliği: Hastalığı bulaştırmıyor
Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu Haberler
Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu
Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin 3 bin 170'e yükseldi
Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin 3 bin 170'e yükseldi
İstanbul'da ürküten koronavirüs fotoğrafları! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi
İstanbul'da ürküten koronavirüs fotoğrafları! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi
Balıkesirli işletmeci, rüyasında gördüğü 'Askıda Erzak' uygulamasını gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor
Balıkesirli işletmeci, rüyasında gördüğü 'Askıda Erzak' uygulamasını gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine yardım...
Putin'in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronavirüse yakalandı
Putin'in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronavirüse yakalandı
New York'ta koronavirüs salgını nedeniyle her 2.9 dakikada bir kişi yaşamını yitirdi
New York'ta koronavirüs salgını nedeniyle her 2.9 dakikada bir kişi yaşamını yitirdi
Ölümden döndüler! Engelli bireyin el frenini çektiği araç, yokuş aşağı sürüklendi
Ölümden döndüler! Engelli bireyin el frenini çektiği araç, yokuş aşağı sürüklendi
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Hayırlı olsun
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Hayırlı olsun
Son Dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırladığı infaz düzenlemesi Meclis'te! 5 suç kapsam dışı
Son Dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırladığı infaz düzenlemesi Meclis'te! 5 suç kapsam dışı
Koronavirüse karşı koyan çift, tulum giyip maske ve eldiven takarak evlendi
Koronavirüse karşı koyan çift, tulum giyip maske ve eldiven takarak evlendi
İçişleri Bakanlığı, ABB ve İBB'nin yardım kampanyasını genelge ile durdurdu: Belediyeler, valilikten izinsiz yardım toplayamaz
İçişleri Bakanlığı, ABB ve İBB'nin yardım kampanyasını genelge ile durdurdu: Belediyeler, valilikten izinsiz...
83 yaşındaki kadın, kendisini riske atıp maaşını getiren görevliyi alnından öptü
83 yaşındaki kadın, kendisini riske atıp maaşını getiren görevliyi alnından öptü
TMSF, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 20 milyon TL bağışlayacak
TMSF, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 20 milyon TL bağışlayacak
Son Dakika: Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira bağışta bulundu
Son Dakika: Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira bağışta bulundu
ABD, dünyada koronavirüsten haberi olmayan tek topluluk Amişleri broşürle bilgilendirdi
ABD, dünyada koronavirüsten haberi olmayan tek topluluk Amişleri broşürle bilgilendirdi
'Evde Kal' uyarılarının dikkate alınmadığı Sivas'ta cadde ve sokaklar dolup taştı
'Evde Kal' uyarılarının dikkate alınmadığı Sivas'ta cadde ve sokaklar dolup taştı
Virüs salgınından korkan genç mimar, 5. kattan atlayarak hayatına son verdi
Virüs salgınından korkan genç mimar, 5. kattan atlayarak hayatına son verdi
Valilikten videolu 'Evde Kal' çağrısı: Düzce'nin güzellikleri hala bıraktığınız gibi
Valilikten videolu 'Evde Kal' çağrısı: Düzce'nin güzellikleri hala bıraktığınız gibi
Avrupa'da koronavirüs kaynaklı en genç ölüm! 12 yaşındaki Belçikalı kız çocuğu hayatını kaybetti
Avrupa'da koronavirüs kaynaklı en genç ölüm! 12 yaşındaki Belçikalı kız çocuğu hayatını kaybetti
Test sonucu negatif çıkan karantinadaki umreciler, evlerine dönüyor
Test sonucu negatif çıkan karantinadaki umreciler, evlerine dönüyor
Tayland Kralı, 20 cariyesiyle birlikte kendisini karantinaya aldı
Tayland Kralı, 20 cariyesiyle birlikte kendisini karantinaya aldı
Yakınları, koronavirüse yenik düşen kişinin tabutuna son kez dokundu
Yakınları, koronavirüse yenik düşen kişinin tabutuna son kez dokundu
Sağlık Bakanlığı, yayınladığı broşürde maskelerin nasıl takılması gerektiğini anlattı
Sağlık Bakanlığı, yayınladığı broşürde maskelerin nasıl takılması gerektiğini anlattı
Çin'deki koronavirüs vakalarıyla ilgili ilk kapsamlı araştırma yayınlandı: Orta yaş ve üzerinde risk artıyor
Çin'deki koronavirüs vakalarıyla ilgili ilk kapsamlı araştırma yayınlandı: Orta yaş ve üzerinde risk artıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Fahrettin Koca Abdulhamit Gül Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ebru Polat Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Falcao Tamer Tuna Fatih Terim Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Milli Rusya Wuhan Türk Lirası
Şu an buradasınız: Samsun'da koronavirüs ile mücadele çalışmaları - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2020 18:28:58. #1.15#
title