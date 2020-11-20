Samsun'da kavşakta iki araç çarpıştı: 1 yaralı
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Samsun'da kavşakta iki araç çarpıştı: 1 yaralı

20.11.2020 13:32 | Son Güncelleme: 20.11.2020 13:36
Samsun'da kavşakta iki araç çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'da kavşakta iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da kavşakta iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi TOKİ Blokları Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan Arslan idaresindeki 34 FD 7637 plakalı otomobil, Nihat Kalyoncu'nun kullandığı 52 HK 796 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Furkan Arslan 112 ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun'da kavşakta iki araç çarpıştı: 1 yaralı
Samsun'da kavşakta iki araç çarpıştı: 1 yaralı
Samsun'da kavşakta iki araç çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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