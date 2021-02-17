Samsun'da kar yağışının ardından vatandaşların hamsiye talebi arttı
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Samsun'da kar yağışının ardından vatandaşların hamsiye talebi arttı

17.02.2021 14:01 | Son Güncelleme: 17.02.2021 14:04
Samsun'da kar yağışının ardından vatandaşların hamsiye talebi arttı

Samsun'da, kar yağışının ardından hamsi tezgahlarında yoğunluk yaşanıyor.

Samsun'da, kar yağışının ardından hamsi tezgahlarında yoğunluk yaşanıyor.

Karadeniz'de kar yağışı sayesinde hamsinin yağlanıp lezzetlendiğini belirten balıkçılar, bu durumu "hamsinin kulağına kar suyu kaçması" olarak ifade ediyor.

Tarihi Saathane Meydanı'nda balıkçılık yapan Abdürrahim Kırbaş, AA muhabirine, tezgahlarda bolluk yaşandığını söyledi.

Kırbaş, vatandaşın taleplerine cevap vermeye çalıştıklarını ifade ederek, "Balık çeşidimiz bol. Yıllardan beri en çok talep edilen balığımız hamsi. Hamsinin kilogramı 10, 15, 20 liradan satılıyor. Büyüklüğüne, iriliğine göre fiyat değişiyor. Hamsiye talep güzel." dedi.

Hamsi avı yasağının ardından balığın irileştiğini vurgulayan Kırbaş, "Balık burada bir kültürdür. Adana'da dürüm, burada da balık." diye konuştu.

20 yıllık balıkçı Ahmet Köksal da kar yağışıyla balık sezonunu en iyi şekilde yaşadıklarını dile getirdi.

Köksal, tezgahlarda hamsi dışında mezgit, levrek, çipura, tirsi, barbun gibi balıkların yer aldığını, bolluğun vatandaşları memnun ettiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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