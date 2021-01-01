Samsun'da kafasına yorgun mermi isabet eden genç, ağır yaralandı

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde evinin çatısında köpeklerini besleyen Emre Karasan (21) kafasına yorgun mermi isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Olay, saat 23: 30 sıralarında İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin çatısında köpeklerini besleyen Emre Karasan dönmeyince ailesi yanına gitti. Yerde hareketsiz yatan Karasan'ı gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen sağlık ekipleri Karasan'ı ilk müdahalesinin ardından Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan kontrolde Karasan'ın kafasına yorgun mermi isabet ettiği belirlendi. Durumu ağır olan Karasan ameliyata alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN