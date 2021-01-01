Samsun'da kafasına yorgun mermi isabet eden genç, ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Samsun'da kafasına yorgun mermi isabet eden genç, ağır yaralandı

01.01.2021 02:17 | Son Güncelleme: 01.01.2021 02:21
Samsun'da kafasına yorgun mermi isabet eden genç, ağır yaralandı

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde evinin çatısında köpeklerini besleyen Emre Karasan (21) kafasına yorgun mermi isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde evinin çatısında köpeklerini besleyen Emre Karasan (21) kafasına yorgun mermi isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Olay, saat 23: 30 sıralarında İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin çatısında köpeklerini besleyen Emre Karasan dönmeyince ailesi yanına gitti. Yerde hareketsiz yatan Karasan'ı gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen sağlık ekipleri Karasan'ı ilk müdahalesinin ardından Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan kontrolde Karasan'ın kafasına yorgun mermi isabet ettiği belirlendi. Durumu ağır olan Karasan ameliyata alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Hulusi Akar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Enis Arıkan Demet Akalın
Spor Ersun Yanal Cüneyt Çakır Samet Aybaba Fırat Aydınus Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk Ocak Yılbaşı Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun'da kafasına yorgun mermi isabet eden genç, ağır yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.1.2021 02:22:41. #1.15#
title