İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
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İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

03.12.2020 15:09 | Son Güncelleme: 03.12.2020 15:28

Samsun'un İlkadım ilçesinde inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.

Kadıköy Mahallesi Şair Cemal Safi Sokak'taki bir inşaatta çalışan Resul Hamurcu (43), inşaatın 4. katında dengesini kaybederek havalandırma boşluğuna düştü.

Arkadaşlarının düştüğünü gören işçiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan Hamurcu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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