İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
03.12.2020 15:09 | Son Güncelleme: 03.12.2020 15:28
Samsun'un İlkadım ilçesinde inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.
Kadıköy Mahallesi Şair Cemal Safi Sokak'taki bir inşaatta çalışan Resul Hamurcu (43), inşaatın 4. katında dengesini kaybederek havalandırma boşluğuna düştü.
Arkadaşlarının düştüğünü gören işçiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan Hamurcu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun