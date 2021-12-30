Samsun'da inşaat iskelesinden düşen iki işçi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da inşaat iskelesinden düşen iki işçi yaralandı

Samsun'da inşaat iskelesinden düşen iki işçi yaralandı
AA / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel

Samsun'un Çarşamba ilçesinde çalıştıkları inşaat iskelesinden düşen iki işçi yaralandı.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde çalıştıkları inşaat iskelesinden düşen iki işçi yaralandı.

Organize Sanayi Bölgesindeki bir inşaatın iskelesinde çalışan Abdülkadir Günaydın (45) ve Hasan Üçüncü (44), dengelerini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve emniyet güçleri sevk edildi. Yaralanan işçiler, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Samsun'da inşaat iskelesinden düşen iki işçi yaralandı

Samsun'da inşaat iskelesinden düşen iki işçi yaralandı

Son dakika haberi: Ecrin'i okula götüren anneannesinin öldüğü kaza kamerada (2)

Son dakika haberi: Ecrin'i okula götüren anneannesinin öldüğü kaza kamerada (2)

AA / Yaşar Karaman - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title