Samsun'da iki çocukları da hasta olan aile tedavi için yardım bekliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da iki çocukları da hasta olan aile tedavi için yardım bekliyor

Samsun'da iki çocukları da hasta olan aile tedavi için yardım bekliyor
Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş - Haberler | Güncel

Samsun'da oturan 5 yaşındaki Eren ile 8 yaşındaki Esen Nur Sekmen kardeşlerin ailesi, çocuklarının hastalıklarının tedavisi için yardım bekliyor.

Samsun'da oturan 5 yaşındaki Eren ile 8 yaşındaki Esen Nur Sekmen kardeşlerin ailesi, çocuklarının hastalıklarının tedavisi için yardım bekliyor.

Canik ilçesinde oturan 3 çocuklu Zehra ve Nihat Sekmen, immün yetmezliği olan iki çocuklarının tedavisini sürdürmek istiyor.

Çocuklarının tedavisi için Ordu'dan Samsun'a taşınan ailede baba günlük işlerde çalışarak çocukların ihtiyacını karşılamaya çalışıyor.

Anne Zehra Sekmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklarının tedavisinin sürdürülebilmesi için tahlillerinin yurt dışına gönderilmesi gerektiğini söyledi.

Maddi açıdan zor durumda olduklarını anlatan anne Sekmen, şunları dile getirdi:

"Bu tahlilden sonra hastalığın teşhisi olacak. İmmün yetmezliği, antikor bozukluğu ve Akdeniz anemisi şu an bilinen hastalıkları. Eren'in bir yaşında belli oldu hastalığı. Hastalanırken kriz geçiriyor. Ellerini ters çeviriyor. Ateşi birden çıkıyor. Ateşini düşüremiyoruz. Ateşi düşmesi için ilaç veremiyoruz. Saçları dökülüyor. Enfeksiyonu artıyor. İlaçları da pahalı ama onları devlet karşılıyor."

Hastalığın önce oğlunda daha sonra kızında çıktığını kaydeden anne Sekmen, "Ordu'dan tedavi için buraya taşındık. Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi Hastanesine devamlı tedavi için geliyorduk. Ama eşimin düzenli işi yok. Masraflarımız da fazla. Tahlil sonuçları yurt dışına gidecek. İki çocuğumuz için 20 bin lira lazım. Onun için yardım bekliyoruz. Geçen yıl yapılacaktı. Para bulamadığımız için olamadı." dedi.

Baba Nihat Sekmen de "İki çocuğumda da immün yetmezliği var. Maddi gücüm yok. Tedavi için tahlillerinin yurt dışına gitmesi gerekiyor. Sağlık Bakanlığından, yetkilerden ve hayırseverlerden yardım bekliyorum." diye konuştu.

Samsun Fakirleri Koruma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Adem Vural ise aileye Dernek olarak gıda ve kira yardımı yaptıklarını belirterek, "Bu ailemizin durumunu Sağlık Bakanlığımıza, devletimize, hayırseverlere duyurmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Samsun'da iki çocukları da hasta olan aile tedavi için yardım bekliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Sedat Peker Boris Johnson Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Enis Arıkan Merve Dizdar Burak Yamantürk
Spor Diego Ozan Tufan Fatih Terim Nihat Özdemir Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Samsun'da iki çocukları da hasta olan aile tedavi için yardım bekliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.06.2021 12:12:27. #1.13#

title