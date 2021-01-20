Samsun'da huzurevlerinde aşılama yapılıyor

SAMSUN'da sağlık çalışanlarının ardından, dün huzurevlerinde kalanlar ile buradaki personele Covid-19 aşısı yapılmaya başlandı.

Türkiye'de koronavirüs ile mücadele kapsamında, sağlık çalışanlarının ardından huzurevleri ve yaşlı bakımevlerinde kalanlar ile buralardaki personele dün Covid-19 aşısı yapılmaya başlandı. Bu kapsamda Samsun'da da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı huzurevleri ile Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde kalan yaşlılar ve personele sağlık ekipleri tarafından koronavirüs aşıyı yapılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaprak KOÇER