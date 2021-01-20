Samsun'da huzurevlerinde aşılama yapılıyor
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Samsun'da huzurevlerinde aşılama yapılıyor

20.01.2021 12:10 | Son Güncelleme: 20.01.2021 12:15
Samsun'da huzurevlerinde aşılama yapılıyor

SAMSUN'da sağlık çalışanlarının ardından, dün huzurevlerinde kalanlar ile buradaki personele Covid-19 aşısı yapılmaya başlandı.

SAMSUN'da sağlık çalışanlarının ardından, dün huzurevlerinde kalanlar ile buradaki personele Covid-19 aşısı yapılmaya başlandı.

Türkiye'de koronavirüs ile mücadele kapsamında, sağlık çalışanlarının ardından huzurevleri ve yaşlı bakımevlerinde kalanlar ile buralardaki personele dün Covid-19 aşısı yapılmaya başlandı. Bu kapsamda Samsun'da da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı huzurevleri ile Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde kalan yaşlılar ve personele sağlık ekipleri tarafından koronavirüs aşıyı yapılıyor.


Samsun'da huzurevlerinde aşılama yapılıyor
Samsun'da huzurevlerinde aşılama yapılıyor
Samsun'da huzurevlerinde aşılama yapılıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaprak KOÇER

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