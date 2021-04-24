Hastane çalışanı yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
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Hastane çalışanı yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel

Samsun'un Havza ilçesinde bir hastane çalışanı, evinde ölü bulundu.

Samsun'un Havza ilçesinde bir hastane çalışanı, evinde ölü bulundu.

Havza Devlet Hastanesinde memur olarak görev yapan Ahmet Korkmaz (53), sabah işe gitmeyince mesai arkadaşları tarafından telefonla arandı.

Cevap veren olmayınca Korkmaz'ın Medrese Mahallesi'nde yalnız yaşadığı dairesine giderek zili çalan arkadaşları, kapıyı açan olmayınca itfaiye ve polisten yardım istedi.

Balkondan eve giren görevliler, Korkmaz'ı yatak odasında hareketsiz şekilde buldu. Yaşamını yitirdiği belirlenen Korkmaz'ın cesedi, çalıştığı hastanenin morguna kaldırıldı.

Korkmaz'ın ölüm sebebiyle ilgili soruşturma sürüyor.

Hastane çalışanı yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Hastane çalışanı yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Hastane çalışanı yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Hastane çalışanı yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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